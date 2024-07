Uma falha durante o reboque de uma aeronave no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, resultou na colisão em solo de dois aviões, um da Gol e outro da Latam. O incidente se deu na segunda-feira (29), após a asa do Airbus A319 da Latam colidir com a cauda do Boeing 737 MAX 8 da Gol, o que gerou danos, sobretudo, no Boeing.