O jornalista gaúcho Matheus Piovesan, que morreu atropelado no início de julho enquanto andava de bicicleta (relembre o caso abaixo) em Londres, no Reino Unido, recebeu uma homenagem nesta sexta-feira. Uma bicicleta branca acompanhada de glitter, flores e envolta por uma fumaça rosa foi colocada no local em que ocorreu o atropelamento.