O novo projeto de Zero Hora busca respeita o tempo do leitor preservando suas principais características e a aposta no jornalismo. Ao completar 60 anos, o jornal tem uma conexão ainda mais forte com o ambiente digital. O leitor encontrará um QR code nas páginas, quando conteúdos da internet ajudam a complementar a compreensão de um tema. As características visuais também ajudam a identificar o conteúdo. Confira como ficou o novo projeto gráfico: