O prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi, confirmou que a situação caótica causada pelas cheias traz maior impacto porque o município está sem serviços básicos e com acessos isolados para cidades vizinhas. Além disso, o chefe do Executivo leopoldense confirmou à Rádio Gaúcha, na madrugada desta segunda-feira (6), que a cidade do Vale do Sinos tem 180 mil pessoas desalojadas. O município tem aproximadamente 220 mil habitantes.