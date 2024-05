A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, informou na manhã deste sábado (18) que o tráfego de veículos está liberado nos dois sentidos da BR-116 sobre a ponte do Rio dos Sinos. O trecho estava bloqueado desde o início deste mês devido à chuva na região. Na manhã de hoje, o fluxo era intenso no local. Ainda segundo comunicado da Administração Pública, no sentido interior-Capital da rodovia, o acesso deve ser feito pela faixa de pedra provisória. Já no sentido Capital-interior, o trânsito continua pela faixa antiga.



Outro acesso à cidade, a Ponte 25 de Julho, está liberada apenas para acesso local de moradores das imediações do bairro Rio dos Sinos, pela Avenida Caxias do Sul. Já as pontes do Ginásio Municipal Celso Morbach, no Centro, e da Avenida Mauá, permanecem bloqueadas devido aos alagamentos na região e sem previsão de reabertura.