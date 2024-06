Após a assinatura do termo de cooperação com o Sistema S, que deve ocorrer na sexta-feira (31), os primeiros centros humanitários de acolhimento poderão começar a funcionar em duas semanas. A declaração foi do vice-governador do Rio Grande do Sul Gabriel Souza, no Gaúcha Mais desta quinta-feira (29). Vale destacar que o governo estadual desistiu das chamadas "cidades provisórias" e agora trabalha para erguer os agora denominados centros humanitários de acolhimento.