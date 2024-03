Desde a última quinta-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro atendeu 237 ocorrências relacionadas com a tempestade que atingiu o Estado. O número de mortes chegou a oito nesse período. Até o momento, os bombeiros do Rio de Janeiro atuaram em 111 inundações e alagamentos, 30 desabamentos ou deslizamentos e 52 cortes de árvores.