A manhã deste sábado (23) é de reconstrução para as famílias afetadas por um temporal que atingiu o município de São Francisco de Assis na tarde de sexta-feira (22). Conforme o prefeito, Paulo Renato Cortelini, até o momento mais de 400 famílias precisaram de ajuda com lona devido aos prejuízos. No entanto, ele projeta que esse número passe de 500, já que muitos não precisaram auxílio do município e outros ainda estão em busca de ajuda da prefeitura.