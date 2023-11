A pedagoga Nívea Rabelo, mãe do bebê Ravi, sequestrado em seu primeiro dia de vida na madrugada da última quarta-feira, 1º de novembro, no Rio de Janeiro, disse como reagiu à notícia de que seu filho havia sido encontrado seis horas após ser roubado da maternidade. "Não fiquei nem com raiva dessa menina. Só falei 'puxa, devolve'", contou emocionada ao programa Fantástico, da TV Globo, deste domingo, 5.