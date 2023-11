Moradores da capital paulista ainda enfrentaram transtornos neste domingo, 5, com a falta de energia ocasionada após as fortes chuvas que atingiram a capital paulista na tarde de sexta-feira, 3. Segundo a Enel Distribuição São Paulo, as regiões mais afetadas foram as zonas sul e oeste, embora também existam relatos do problema nas zonas leste e norte.