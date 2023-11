O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro está em operação de resgate de um jovem de 16 anos que desapareceu no mar nesse domingo (5), quando os banhistas em Ipanema e no Leblon foram surpreendidos com uma ressaca. As ondas chegaram a invadir o calçadão e as avenidas ao longo da Orla. O adolescente participava de uma excursão ao litoral do Rio de Janeiro.