Fique atento Ministério Público do Trabalho muda horários de atendimento em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo Quando a partida do Brasil começar às 9h, o funcionamento será das 13h30min às 19h; com jogos às 11h, o atendimento será das 15h às 19h, e em partidas às 15h, das 8h às 12h30min