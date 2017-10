Frizzo afirma que ainda vai se reunir com uma comissão que representa os taxistas e outra que representa os motoristas do Uber para fechar o texto que será votado na comissão na semana que vem. De acordo com o vereador, ainda será debatido na comissão a apresentação de um substitutivo ao invés das emendas - o que permitiria votar em plenário as propostas que constam nas emendas ao mesmo tempo - ou se as emendas serão mantidas. Nesse caso, cada emenda terá que ser votada separadamente, além do texto-base do projeto.