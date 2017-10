1. Futuro de Aécio

O Senado decide nesta terça-feira (17) se as medidas cautelares impostas pela 1ª Turma do Supremo a Aécio Neves (PSDB-MG), como o afastamento do mandato e o recolhimento noturno, serão mantidas. Aécio precisa de 41 votos dos 81 senadores para derrubar a decisão e retomar a cadeira no Senado.

2. Enem

No Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), pontua mais o candidato que compreende o mundo em que vive – portanto, estar por dentro de grandes acontecimentos recentes é fundamental. Confira sete assuntos que podem cair nas provas do exame neste ano.

3. Benefício

Começa nesta terça-feira (17) a primeira fase de pagamento do Fundo Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) para idosos com mais de 70 anos que têm conta corrente ou poupança individual na Caixa (PIS) ou no Banco do Brasil (Pasep).

4. BR-116

O movimento pela duplicação da BR-116, entre Guaíba e Pelotas, reivindica que os deputados gaúchos incluam a obra entre as emendas impositivas previstas para o ano que vem. A definição ocorrerá em reunião com a bancada, agendada para as 17h desta terça.

Ouça a edição do Top10 Gaúcha Hoje das 7h:

5. Inter

O Inter entra em campo nesta terça-feira, às 19h15min, pela 30ª rodada da Série B. O adversário é o Boa, em Varginha. Com desfalques, o time de Guto Ferreira terá novidades. GaúchaZH acompanha a partida em tempo real.

6. Grêmio

7. Aeroporto de Passo Fundo

Anunciada como prioridade na área de aviação regional no Rio Grande do Sul há dois anos, a ampliação do aeroporto Lauro Kortz, de Passo Fundo, pode vencer, antes do final do ano, parte das barreiras burocráticas que atrasam a obra.

8. Parlamento gaúcho

Sede do Legislativo do Rio Grande do Sul, o Palácio Farroupilha tornou-se conhecido popularmente como "a casa do povo". Mas, mesmo no prédio público, há espaços nem sempre conhecidos pela população. Em vídeo, GaúchaZH mostra os bastidores do local onde se decidem as leis que regem o Estado.

9. J. J. Camargo

J. J. Camargo autografa o quinto livro de crônicas nesta terça-feira, em Porto Alegre. O médico, professor e escritor participa da sessão de autógrafos, na livraria Saraiva do Moinhos Shopping, em Porto Alegre. A obra reúne 60 crônicas publicadas no caderno Vida, de Zero Hora.

10. Previsão do tempo

A terça-feira terá nova mudança no tempo em parte do Rio Grande do Sul. A chuva retorna ao Estado pela fronteira com o Uruguai e há possibilidade de temporais na região. Já para o restante do território gaúcho, a previsão é de tempo aberto e calor.