Um mutirão que envolveu cerca de 30 pessoas conseguiu, por volta das 15h deste domingo (22), devolver ao mar uma baleia da espécie jubarte que encalhou na noite de sábado (21) na Praia Grande, em Arraial do Cabo , no Rio de Janeiro . A operação para a liberação do animal, de cerca de sete metros de comprimento e peso estimado em quatro toneladas, começou na manhã deste domingo.

Segundo informação do Corpo de Bombeiros, a operação envolveu agentes da corporação, da Guarda Marítima Ambiental e da Defesa Civil, além de biólogos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O mutirão contou com a ajuda de uma retroescavadeira, para cavar um buraco na areia, a fim de que a baleia continuasse a receber água do mar. Um cinturão foi formado para afastar os banhistas do local, até o fim da operação.