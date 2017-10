Marina Pagno / Agência RBS

Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) realizaram uma caminhada, na tarde desta quarta-feira (18), no centro de Porto Alegre. O grupo é o mesmo que ocupa o pátio da sede do Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra), localizado na Avenida Loureiro da Silva, desde a manhã de terça (17).

A categoria saiu do prédio do Incra por volta das 14h45min e percorreu, em caminhada, a Avenida Loureiro da Silva e as ruas General Vasco Alves e Duque de Caxias, até chegar ao Palácio Piratini.

Segundo lideranças do MST, a ocupação tem o objetivo de exigir do governo federal a recomposição do orçamento de 2018 para que as famílias sejam assentadas e tenham acesso aos programas de desenvolvimento social e econômico.

Após a caminhada, o grupo permanece em frente ao Piratini, na Praça da Matriz. A Rua Duque de Caxias está bloqueada por gradis para isolar a entrada do Palácio. Os manifestantes não permitem que veículos contornem a praça e, por isso, a EPTC faz desvio do trânsito na região pela Rua General Auto. Há lentidão no trecho.