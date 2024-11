Vencedor da Bola de Ouro da revista France Football, o meia Rodri, do Manchester City, deu sua opinião sobre o nível do futebol do brasileiro Vinícius Júnior. Na premiação do troféu, que rendeu polêmica pela escolha do vencedor, o atacante revelado pelo Flamengo foi desbancado pelo jogador espanhol e ficou com a segunda posição.