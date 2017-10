Dani Barcellos / Especial

A maioria dos brasileiros que vivem no Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste apoia a adoção do horário de verão, aponta pesquisa do Instituto Datafolha. Nessas regiões, a medida começou a valer à 0h deste domingo (15). As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

No Sul, no Sudeste e no Centro-Oeste, 56% dos moradores entrevistados são favoráveis ao horário de verão, enquanto 38% se dizem contrários à medida. Para 5%, a questão é indiferente.

O horário de verão vai até 18 de fevereiro. O governo chegou a cogitar o cancelamento da medida neste ano. No entanto, a falta de tempo hábil para fazer uma consulta à população sobre o assunto adiou a decisão.

Segundo o Datafolha, as pessoas mais velhas têm resistência maior ao horário de verão. Entre os brasileiros de 16 a 24 anos, 21% são contrários à medida. Já entre as pessoas com mais de 60 anos, a rejeição pula para 50%. O estudo ainda aponta que a aprovação é maior nas regiões metropolitanas (58%) do que em cidades do interior (55%) dos Estados.