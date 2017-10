Será lançada nesta terça-feira (31) em Porto Alegre a campanha "Quando uma imagem visa pesadelo" do Ministério Público do Rio Grande do Sul. O objetivo é alertar crianças e adolescentes sobre o compartilhamento e postagem de vídeos íntimos em redes sociais.

A Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), através da Agência Júnior de Comunicação, contratada com recursos oriundos de um Termo de Ajustamento de Conduta da Promotoria da Infância e Juventude de Porto Alegre, abraçou a causa e está desenvolvendo as peças publicitárias com o envolvimento dos estudantes das Faculdades de Publicidade e Propaganda e Design. O lançamento ocorre às 11h de terça-feira (31), no GNC do Shopping Praia de Belas, em Porto Alegre. A partir dessa data, a campanha iniciará um cronograma de ações que abordarão este e outros temas relacionados à proteção da infância e juventude.