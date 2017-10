O programa de asfaltamento do interior de Caxias do Sul com recursos de empréstimo por parte da Corporação Andina de Fomento (CAF) não alcançará os 90 km. A previsão inicial da gestão Daniel Guerra foi elaborada em trabalho conjunto das secretarias do Planejamento, Agricultura e Turismo. O trabalho ocorreria em quatro etapas, sendo três de 25km cada e uma de 15km, totalizando 14 trechos. Mas, agora, a projeção está sendo revista. Ainda na administração de Alceu Barbosa Velho, estavam previstos 70 km de asfalto em 16 trechos.

Conforme o secretário do Planejamento, Fernando Mondadori, o aumento do dólar em relação ao projeto inicial, elaborado anos atrás, impactou no preço do asfalto que foi recalculado. Com isso, o projeto está sendo novamente analisado e contemplará uma quilometragem menor. A prefeitura também atualizou a estimativa de custo da obra de modificação do acesso e passarela no bairro Planalto, na BR-116, que passou de R$ 4 milhões para cerca de R$ 5,5 milhões.

As obras serão executadas com um empréstimo de US$ 33 milhões da CAF. Embora as obras na BR-116 não tenham sido inicialmente garantidas pela gestão atual do município, Mondadori afirma que a tendência é que a intervenção seja incluída. Segundo ele, esse ponto ainda está em estudo porque o projeto como um todo se refere à infraestrutura, e o prefeito Daniel Guerra solicitou que a infraestrutura urbana seja incluída na mobilidade turística. O turismo foi definido por Guerra como uma das linhas prioritárias do projeto ao lado do escoamento da produção agrícola.