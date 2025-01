Lojas Renner S.A. leva sustentabilidade a seus fornecedores

Comprometida com a oferta de produtos de moda mais responsáveis, a Lojas Renner S.A. atua diariamente com seus parceiros para permitir que seus clientes façam escolhas cada vez mais conscientes. Este trabalho inclui um amplo programa de qualificação de fornecedores focado no desenvolvimento e aplicação de matérias-primas e processos produtivos mais sustentáveis, capazes de gerar impactos positivos no ecossistema de negócios da companhia, no setor em que ela atua e em toda a sociedade.