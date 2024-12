Igreja Cristã Maranata realiza 4ª edição do Trombetas e Festas

Evento contou com a presença de diversas autoridades brasileiras. Igreja Cristã Maranata / Divulgação

Em 1º de dezembro, a Igreja Cristã Maranata (ICM) realizou a quarta edição do Trombetas e Festas, um dos maiores eventos evangelistas do planeta. Direcionada não apenas aos membros, mas também a pessoas de outras religiões e até aos que não professam nenhuma fé, a celebração compartilhou informações sobre as Escrituras Sagradas da Bíblia e transmitiu a mensagem do projeto de Deus para a salvação da humanidade.

Durante o evento, foram abordados diversos sinais proféticos que já ocorreram e que ainda acontecerão. As análises levaram à conclusão de que as profecias estão se realizando de forma cada vez mais intensa, indicando que o arrebatamento da igreja fiel está próximo.

– Foi uma proclamação para o mundo, chamando a atenção para o momento que vivemos, à luz do que diz a Bíblia. Há um projeto de Deus, descrito com detalhes nas Escrituras Sagradas, que está em curso e muito perto de seu final. Não se trata do fim do mundo, mas do fim da oportunidade oferecida ao ser humano para escolher viver a eternidade com Deus – explica o Gerente de Comunicação da Igreja Cristã Maranata, Josias Junior.

O Trombetas e Festas 2024 foi realizado no Brasil, mas teve alcance global, sendo acompanhado por mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo e em mais de 50 idiomas, segundo dados oficiais. O público pôde assistir ao evento presencialmente, nos templos da Igreja Cristã Maranata presentes em mais de 90 países, e de forma remota. A celebração foi exibida no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, na TV Maanaim, na Rede TV, na TV Bandeirantes, na Rádio Maanaim e em diversas redes de televisão e rádio de outros continentes.

Evento da Igreja Cristã Maranata transmitiu alerta sobre a história futura da humanidade. Igreja Cristã Maranata / Divulgação

– O nível de engajamento dos membros da ICM em todo o planeta foi notável. A realização de cantatas evangelísticas, distribuição de convites nas ruas e praças, além do trabalho um a um, demonstrou que não apenas a membresia está totalmente alinhada com a experiência pregada nesta igreja, como também com a mensagem trazida no evento. Temos recebido os resultados de templos cheios de visitantes em todo o Brasil e no exterior, bem como um grande volume de pessoas que testemunham gratidão por terem sido convidadas e sobre a importância da reflexão sobre o que foi dito – destaca Junior.

Entre os participantes, destacam-se diversas autoridades brasileiras, incluindo o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e o presidente do Tribunal de Contas do Espírito Santo (TCE-ES), Domingos Taufner, que acompanhou a festa pela terceira vez.

– A mensagem do evento nos leva a crer que a vida material é importante e é necessário que os governantes façam bem para o povo. Tudo isso, contudo, é passageiro, pois existe o plano de Deus, que é algo permanente. Portanto, devemos ligar a nossa fé às nossas obras, fazendo o melhor possível para as pessoas, mas tendo o olhar para o nosso criador, que é Deus – diz Taufner.

O Trombetas e Festas 2024 contou também com a participação do juiz de direito e titular da 1ª Vara Cível e Comercial de Colatina, Fernando Rangel, que atua também como coordenador do Núcleo de Aperfeiçoamento de Processos do Espírito Santo (Napes). Ele estava representando o presidente do Tribunal de Justiça e desembargador, Samuel Meira Brasil.

– O evento foi fantástico. Recebi muitas manifestações de pessoas que foram convidadas e também de membros da igreja. Todas com experiências maravilhosas de participação – comenta Rangel.

O procurador-geral de justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Francisco Martinez Berdeal, foi outro convidado ilustre. Para ele, o Trombetas e Festas é sempre uma oportunidade de aprender com as lições trazidas pelos pastores e compreender o momento pelo qual passa a humanidade, segundo a Bíblia.

– A presença de líderes de tantos segmentos da sociedade demonstra o respeito à doutrina cristã da Igreja Maranata e também o grande poder de comunhão na fé em Cristo que ela proporciona. O evento traz orgulho ao povo capixaba porque demonstra que uma igreja nascida no Estado do Espírito Santo alcançou todos os continentes do planeta com a mensagem de Deus – afirma Berdeal.

Discussões e mensagens apresentadas alcançaram participantes em mais de 90 países. Igreja Cristã Maranata / Divulgação

A missão continua

O Gerente de Comunicação da Igreja Cristã Maranata reforça que o evento foi finalizado com grande sucesso, mas que a festa não acabará. Para ele, uma mensagem tão importante como a do Trombetas e Festas não pode parar de ser pregada e precisa alcançar cada vez mais pessoas.

– Vamos repercutir o evento nos próximos dias, semanas e meses. Há muitas situações nas quais podemos reprisá-lo. Isso porque a mensagem não envelhece, ela se torna cada dia mais atual. À medida que o tempo passa, os sinais se intensificam e o Dia da Vitória fica mais perto. Existe um número incontável de pessoas que foram impactadas e que decidiram estar neste caminho. Elas serão assistidas, acompanhadas e ajudadas a viver a mesma experiência maravilhosa que vivemos. Há muito ainda a se fazer – finaliza Junior.





