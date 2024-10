Corsan acelera transição para energia limpa e compromisso com sustentabilidade

Quando o assunto é investimento em energia limpa, o Brasil tem ganhado cada vez mais destaque. O país aparece em terceiro lugar no relatório elaborado pela Energy Transition Investment Trends 2024, que elenca os locais que mais atraíram investimentos em energias renováveis. Foram mais de US$ 25 bilhões, atrás apenas de China e Estados Unidos. No Rio Grande do Sul, a Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) tem demonstrado estar em sintonia com esses números e dado passos significativos em seu processo de transição para o uso de energia limpa. Tal investimento é parte do compromisso da companhia com a sustentabilidade e também com os pilares ESG (ambiental, social e governança).