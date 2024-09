Randoncorp promove iniciativas de diversidade e inclusão

Diversidade e inclusão são assuntos que têm ganhado cada vez mais força no ambiente corporativo. Em uma fase inicial, é comum que as empresas avaliem a presença e a representatividade de diferentes grupos, como raça, etnias, gênero, idade, orientação sexual, entre outros. O passo principal, no entanto, está em mudar o comportamento e a cultura da organização, criando um ambiente no qual todas as pessoas se sintam valorizadas, respeitadas e capacitadas para contribuir, com as mesmas oportunidades de participação, crescimento e sucesso.