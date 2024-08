Lojas Renner prevê investir R$ 50 milhões para apoiar vítimas das enchentes

Engajada em ações de socorro humanitário desde o início da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, em maio, a Lojas Renner S.A. já beneficiou mais de 100 mil pessoas e prevê investimento total em torno de R$ 50 milhões na soma de todas as ações para apoiar as vítimas das enchentes. O valor corresponde às iniciativas da própria varejista e do seu pilar de ação social, o Instituto Lojas Renner (ILR), de colaboradores e de parceiros, e inclui ações de voluntariado, doações em dinheiro, alimentos, roupas e produtos de higiene e limpeza, além de investimentos voltados para a reconstrução do estado.