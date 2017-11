Pentacampeão do Mundo com a Seleção Brasileira, Rivaldo, que colecionou títulos em sua carreira, ganhou mais um motivo para comemorar: se tornou avô. Nasceu, nesta madrugada, em Bucareste, o filho de Rivaldinho, que passou pelo Inter e atualmente joga pelo Dinamo Bucarest , da Romênia.

Orgulhoso, o ex-jogador de 45 anos agradeceu o "presente", e postou no Instagram várias fotos do recém-nascido com familiares.