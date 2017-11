Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Torcedora número um e amuleto da sorte de Renato, Carol Portaluppi assistiu de pertinho à classificação do Grêmio para a final da Libertadores. Depois do jogo, a filha do técnico afirmou que deseja estar com o time na Argentina – onde a equipe enfrenta, no dia 29 de novembro, o Lanús. Questionada se o pai a deixaria acompanhar a delegação, ela retrucou: "Eu que tenho que deixar ele ir!".

Carol chegou a Porto Alegre na terça-feira e ficou hospedada no mesmo hotel em que Renato mora. Desde as primeiras horas do dia desta quarta, ela já comentava no Instagram sobre a ansiedade para o jogo e a preparação que costuma fazer antes de ir para a Arena. A musa gremista inclusive fez uma enquete perguntando para a torcida qual camisa deveria usar: a tricolor ou a rosa - essa última, a escolhida pelos seguidores.

Já no estádio, ela acompanhou a partida da tribuna de honra até os minutos finais, quando ficou ao lado do vestiário esperando o apito final para correr e parabenizar o pai. Durante a entrevista coletiva, em que Carol acompanhou o treinador, um repórter perguntou se foi ela que escolheu para o pai o look da noite, que deu o que falar durante a transmissão (até Galvão Bueno comentou!). Mas Renato esclareceu:

— Essa aqui estreou e se despediu. Hoje de gravata, sem problema algum. Não foi a Carol, não. Foi o nosso querido advogado gravatinha (referindo-se ao advogado do clube, Gabriel Veira).

lalalaalala

Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação