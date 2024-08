Os brasileiros ficaram indignados com a nota de Rebeca Andrade na trave nesta segunda-feira (5). A esperança de ouro era muito grande após Simone Biles, a melhor do mundo, ter caído e ficado fora do pódio. O entusiasmo aumentou na apresentação da brasileira, que era a última, e não caiu nenhuma vez. No entanto, a nota não foi tão alta quanto o esperado (13.933) e Rebeca terminou em quarto, sem medalha.