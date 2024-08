Entrevista Notícia

“Não se faz um medalhista olímpico em quatro anos”, diz mãe e treinadora de Caio Bonfim

Brasileiro conquistou medalha de prata na marcha atlética na quinta (1º), durante as Olimpíadas de Paris. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Gianette Bonfim comentou a trajetória do filho em busca do pódio

02/08/2024 - 14h30min