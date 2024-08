"Campeões do mundo do quê? Dos Estados Unidos?" Com essas duas perguntas, o velocista americano Noah Lyles viralizou na internet e irritou os principais astros do basquete de seu país. O atleta, que conquistou o ouro nos 100m rasos da Olimpíada de Paris e se tornou o homem mais rápido da atualidade, ficou conhecido mundialmente ao ironizar os títulos da NBA.