Depois de alcançar a primeira final individual, com Bárbara Domingos no individual geral, a ginástica rítmica do Brasil terá uma sexta-feira (9) que poderá entrar para a história. A partir das 5h, a equipe brasileira disputará a classificatória no conjunto geral, que compreende as séries simples (cinco arcos) e mista (bolas e fitas).