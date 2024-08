Ficou longe Notícia

Brasileira é eliminada no tiro esportivo nas Olimpíadas de Paris

Geovana Meyer ficou com a 22ª colocação e não conseguiu a vaga na final. Atletas dos Estados Unidos, China e Suíça foram as três melhores entre as oito classificadas na disputa pelas medalhas

01/08/2024 - 11h12min