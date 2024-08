No dia em que pendurar o quimono, Mayra Aguiar pode virar bombeira. A não ser aqueles com formação para socorrer as pessoas, difícil achar outra gaúcha que tenha passeado tanto no caminhão de bombeiros quanto ela. A Sogipa sempre organiza uma passeata pelas ruas de Porto Alegre para celebrar suas maiores conquistas. Não foram poucas. São três ouros em mundiais e três medalhas olímpicas.