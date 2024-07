Invasão, gol nos acréscimos anulado, paralisação e VAR marcam a estreia da Argentina nas Olimpíadas

O futebol masculino na Olimpíada de Paris teve início nesta quarta-feira (24), com uma derrota caótica de 2 a 1 da Argentina para o Marrocos em partida válida pelo Grupo B. Após sair perdendo por 2 a 0, o time do técnico Javier Mascherano igualou o marcador no último lance do jogo em que o juiz aplicou 15 minutos de acréscimo, porém o lance foi anulado. Após a igualdade, torcedores marroquinos invadiram o campo revoltados com a arbitragem, o que fez com que o árbitro sueco Glenn Nyberg não encerrasse o confronto, apesar de os dois times terem ido para o vestiário.