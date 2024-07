A manhã de terça-feira (30) começou com duas eliminações brasileiras no remo nos Jogos Olímpicos de Paris. Em Vaires-Sur-Marne, na França, pelas quartas de final do skiff simples masculino e feminino, Lucas Verthein e Beatriz Tavares terminaram nas quartas posições em suas baterias e não conseguiram avançar em busca de medalhas.