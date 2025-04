Luisa Stefani avança às semifinais de duplas em Stuttgart

Timea e Luisa já venceram um torneio no ano. ZDL Pressroom / Divulgação

A brasileira Luisa Stefani está classificada para as semifinais de duplas do WTA 500 de Stuttgart, na Alemanha. Ela e a húngara Timea Babos derrotaram a letã Jelena Ostapenko e a ucraniana Dayana Yastremska por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/1), 5/7 e 11/9 e agora vão em busca do segundo título da parceria na temporada.

Medalhista olímpica de bronze nos Jogos de Tóquio, quando atuou com Laura Pigossi, Stefani agora espera a definição do duelo entre a dupla número 1 do torneio, formada pela canadense Gabriela Dabrowski e a neo-zelandesa Erin Routliffe e a dupla da russa Alexandra Panova e a húngara Fanny Stollar.

A partida desta quarta foi difícilima. Ostapenko e Yastremska formam a quarta melhor dupla do ranking e chegaram a liderar por 8 a 3 no match tie-break. Antes, Luisa e Babos tiveram dois match-points no 5/4 no segundo set, mas as adversárias levaram para o super tie-break decisivo.

— Grande vitória e suada. O jogo foi uma montanha russa do começo ao fim. Abrimos uma boa vantagem nos dois sets. Jogamos um tiebreak muito firme para fechar o primeiro set e embalamos um ótimo início do segundo set. No segundo perdemos algumas oportunidades e elas aproveitaram o momento para crescer no jogo e levar para o terceiro. No super tiebreak voltamos de 8 a 3 abaixo com bastante garra e convicção para conseguir a virada no final — disse Luisa, 38ª do ranking de duplas e dona de 10 títulos no circuito.

Melo e Matos perdem na estreia em Munique

Matos (E) e Melo (D) já disputaram duas finais em 2025. Fotojump / Divulgação

Em Munique, o mineiro Marcelo Melo e o gaúcho Rafael Matos foram derrotados logo na estreia pelos locais Jakob Schnaitter e Mark Wallner, convidados da organização que venceram por 2 a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/4 e 10/5. O próximo torneio da dupla brasielira será o Masters 1000 de Madri, que começa no dia 23, quarta da semana que vem.

— Hoje foi um jogo um pouco atípico. Eu senti uma lesão no pescoço desde Monte Carlo, depois do jogo lá. Então, eu não pude treinar direito. Tentei de todas as maneiras aqui na fisioterapia recuperar como pude e isso acho que acabou afetando um pouco o nosso jogo. Foi realmente atípica essa derrota. Eu não pude estar 100%, com muita dificuldade para sacar— explicou Melo, que na temporada venceu o ATP 500 Rio Open, ao lado de Matos.