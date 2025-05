Resultado do UFC 315 coloca Charles do Bronx em disputa de cinturão no UFC 317

A derrota de Belal Muhammad pelos meio-médios na luta principal do UFC 315 abriu espaço para o brasileiro Charles do Bronx disputar o cinturão dos pesos-leve. O brasileiro estava em uma espécie de "lista de espera" que dependia do resultado do evento e que envolve o atual campeão de sua categoria, Islam Makhachev.

O que acontece é que o russo planejava, há tempos, uma subida de divisão, mas ele não queria lutar com o americano, filho de imigrantes da Palestina, por ser seu parceiro de treinos. Assim, o presidente do UFC, Dana White, propôs dois cenários: um combate entre Makhachev e Ilia Topuria em caso de vitória de Muhammad ou o duelo entre Charles e o georgiano se ele perdesse.

Como Jack Della Maddalena se tornou o novo campeão dos meio-médios no UFC 315, tudo se encaminha para uma disputa de título para o Brasil. Logo após a luta, Makhachev confirmou na rede social X (antigo Twitter) a subida de divisão. "Hora de me tornar um duplo campeão", escreveu ele.

O russo não perderá o cinturão dos pesos-leve e a luta entre Do Bronx e Topuria será pelo título interino, provavelmente ocorrendo no UFC 317, em 28 de junho, em Las Vegas. Na coletiva de imprensa do UFC 315, o presidente da organização, Dana White, foi questionado sobre os cenários especulados e confirmou que são "precisos".

A última vez em que Charles do Bronx lutou pelo cinturão foi em 2022, quando perdeu para o próprio Makhachev por finalização. Ele conquistou o título dos pesos-leve em 2021 contra Michael Chandler e foi destituído ao não bater o peso em sua segunda defesa, contra Justin Gaethje.

De lá para cá, o brasileiro, que chegou a ter uma revanche com o russo marcada, mas cancelada por lesão, venceu Beneil Dariush, perdeu para Arman Tsarukyan e bateu, novamente, Chandler. Atualmente, ele ocupa a segunda posição no ranking dos pesos-leve e é o 14º melhor peso-por-peso do mundo.