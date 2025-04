Presidente da Concacaf rejeita proposta de Copa do Mundo de 2030 com 64 seleções

O presidente da Concacaf, Víctor Montagliani, rejeitou a proposta sul-americana de que a Copa do Mundo de 2030 conte com 64 seleções.

A oposição do chefe das 41 associações-membro da América do Norte, América Central e Caribe segue posições semelhantes assumidas pela União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) e pela Confederação Asiática de Futebol (AFC).

"Não acho que expandir a Copa do Mundo masculina para 64 seleções seja a decisão certa para o torneio ou para todo o ecossistema do futebol, desde seleções nacionais até competições de clubes, ligas e jogadores", disse o executivo à ESPN.

Domínguez sugeriu ampliar as cotas para a Copa do Mundo de 2030 para 64, um aumento ainda maior do que o que será aplicado a partir do próximo Mundial, que Estados Unidos, Canadá e México sediarão em 2026 (de 32 para 48).