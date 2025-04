Com gol de Raphinha, Barça goleia Dortmund (4-0) e coloca um pé nas semis da Champions

O Barcelona deu um passo gigantesco rumo às semifinais da Liga dos Campeões com uma goleada de 4 a 0 em casa sobre o Borussia Dortmund no jogo de ida das quartas de final, nesta quarta-feira (9), em Montjuic, com uma grande atuação de seu trio ofensivo.

O brasileiro Raphinha (25') abriu o placar com um gol em que estava quase impedido após uma cabeçada de Pau Cubarsí.

O astro polonês Robert Lewandowski ampliou no segundo tempo com uma dobradinha (48' e 66') antes de Lamine Yamal fechar o placar na reta final (77').

"Acho que jogamos muito bem e isso é o mais importante. Quando você joga assim, acaba marcando gols, e foi isso que aconteceu. Não, ainda não estamos classificados. Nunca se sabe o que vai acontecer; é um esporte louco. Em Dortmund, temos que jogar como fizemos hoje e cometer o mínimo de erros possível", disse o técnico Hansi Flick à Movistar+.

"Os três atacantes são muito importantes, mas nossa defesa também é muito importante e que aqueles que saem do banco cheguem ao mesmo nível dos que estão em campo", continuou o técnico alemão, que colocou Ansu Fati (86') no lugar de Yamal no final: "Foi bom que Ansu tenha conseguido jogar e poder dar minutos a ele, já que ele treinou muito bem e merecia entrar".

Flick já o havia anunciado na véspera. O técnico alemão queria que seu time chegasse ao jogo de volta com o confronto quase decidido. Dito e feito: Fermín López entrou no lugar de Gavi com a ideia de reforçar o ataque.

No primeiro tempo, a equipe catalã entrou em campo atacando com muita intensidade e domínio claro da posse de bola. Não tinham passado nem dez minutos quando tiveram duas chances.

A primeira de Yamal (5') numa jogada individual do atacante espanhol que terminou com um chute defendido pelo goleiro suíço Gregor Kobel e o segundo um disparo de Lewandowski (8') após um passe para trás de Raphinha.

E foi exatamente o brasileiro quem colocou o time da casa na frente após empurrar para o fundo da rede a bola que Cubarsí havia desviado de cabeça.

O Dortmund teve algumas chances, ambas de Serhou Guirassy. O guineense tentou o chute contra o goleiro polonês Wojciech Szczesny, mas falhou (37'). Pouco antes do intervalo, Guirassy teve outra oportunidade, um disparo em que a bola foi para a rede pelo lado de fora.

- Chuva de gols no 2º tempo -

Mas os jogadores de Flick desencantaram no segundo tempo e o trio ofensivo 'blaugrana' brilhou. Yamal alçou a bola para Raphinha, que chegou pelo lado esquerdo, mas conseguiu passar para Lewandowski, que cabeceou para fazer 2 a 0.

O atacante polonês estava muito ativo e, em outro contra-ataque do Barça que começou com um magnífico passe em profundidade de Lamine para Fermín, este cruzou para Lewandowski desferir um chute de primeira, cruzado e rasteiro, direto para a rede.

Apesar da boa vantagem, os três atacantes permaneceram em campo em busca de mais um gol, que saiu por intermédio de Yamal, em mais uma jogada envolvendo os destaques do time.

"Acho que jogamos muito bem, mas agora não estamos pensando na semifinal; temos uma partida antes disso. Não importa contra quem joguemos, queremos jogar o nosso futebol. Vamos jogar em Dortmund e vamos atrás da vitória", declarou Lewandowski.

Sobre seu 99º gol pelo Barça, ele expressou sua alegria: "Estou muito feliz. Sempre tenho que ajudar o time com a minha qualidade e também com os gols. Acho que um atacante sempre tem que pensar em gols, mas também tem que pensar na equipe".