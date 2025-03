Veja fotos da festa do Japão, primeiro classificado para a Copa do Mundo de 2026

Elenco japonês celebrou a classificação em Saitama com vitória por 2 a 0 sobre o Bahrein. Philip FONG / AFP

O Japão conquistou a primeira vaga para a Copa do Mundo de 2026, que será sediada no Canadá, Estados Unidos e México. A confirmação foi obtida em casa, no Saitama Stadium, após vitória sobre o Bahrein por 2 a 0, nesta quinta-feira (20).

Os comandados por Hajime Moriyasu alcançaram 19 pontos no Grupo C da última fase das Eliminatórias da Copa do Mundo 2025 na Ásia.

Com seis vitórias e um empate, já não podem ser alcançados por qualquer outra seleção com três rodadas de antecedência, garantindo um lugar para disputar o próximo Mundial.

O país asiático participará de sua oitava Copa do Mundo, e de maneira consecutiva — é participante assíduo desde a edição de 1998, na França.

No momento, o Japão é líder do ranking da AFC (Confederação Asiática de Futebol) e ocupa o 15º lugar do ranking da FIFA de futebol masculino.