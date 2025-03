Real Madrid supera Atlético nos pênaltis e encara o Arsenal nas quartas da Liga dos Campeões

O Real Madrid precisou suar muito e das penalidades para se garantir nas quartas de final da Liga dos Campeões. Depois de abrir vantagem na ida com 2 a 1, visitou o Atlético de Madrid e levou 1 a 0 no tempo normal, no qual Courtois fez grandes defesas. Em dia de apresentação ruim, o clube merengue ainda viu Vini Jr. desperdiçar uma cobrança de pênalti e o jogo ir para a prorrogação e aos tiros livres, nos quais levou a melhor com 4 a 2.

Mbappé, Bellingham, Valverde e Rüdiger anotaram e garantiram a vaga. Julian Álvarez escorregou na segunda cobrança do Atlético, que acabou anulada pelo VAR após ele ter encostando os dois pés na bola. Llorente bateu no travessão.

Atrás do 16º título, os comandados de Carlo Ancelotti terão o Arsenal como adversário nas quartas de final, com primeiro jogo em Londres. A definição dos semifinalistas ocorrem nos dias 8 e 9 (ida) e 15 e 16 (volta) de abril.

Na terça-feira ficou definido que Bayern de Munique e Inter de Milão se enfrentam com o primeiro jogo na Alemanha. Com o complemento das oitavas, nesta quarta, ainda teremos Borussia Dortmund x Barcelona, com primeiro confronto em Londres, e Paris Saint-Germain x Aston Villa, começando pelo Parque dos Príncipes, na França.

Com direito a lindo mosaico de 360 graus pedindo "a vida em campo", cantoria e muita confiança, os jogadores do Atlético de Madrid entraram em campo no Metropolitano em busca de uma revanche após levar 2 a 1 no Santiago Bernabéu. Só uma vitória interessava diante de um Real Madrid com seu quarteto ofensivo, com Mbappé confirmado após ser dúvida por lesão.

O clima festivo deixou o time empolgado e, com somente 28 segundos, o Atlético igualou a série com gol de Gallagher, a surpresa na escalação de Diego Simeone. Os colchoneros partiram para o ataque assim que o árbitro apitou o início de jogo e já comemorando gol. Troca de passes e a bola chegou para De Paul cruzar. Juliano Simeone errou a letra, mas Gallagher deu o carrinho para superar Courtois.

O gol cedo não manteve o Atlético no ataque na tentativa do segundo gol que daria a vaga direto às quartas. Ao contrário, a equipe ergueu o tradicional paredão defensivo e deixou a bola nos pés do Real Madrid, que parecia jogar em casa ao se postar no campo ofensivo, tentando a igualdade. Aos donos da casa, restaram os contragolpes, e Álvarez colocou Courtois para trabalhar.

Sem conseguir criar lances de perigo, os jogadores do Real começaram a se enervar e a conversarem muito em campo, mostrando indignação com o jogo ofensivo que não fluía. Vini e Mbappé estava sumidos. Quando o time visitante chegou, Rodrygo bateu fraquinho, nas mãos de Oblak. O Atlético estava bem postado em campo e armando o bote pra ampliar, crescendo na reta final da etapa.

Ir ao descanso apenas com 1 a 0 de desvantagem foi uma vitória ao Real Madrid, que nada fez para merecer a igualdade e ainda foi salvo pelo goleiro Courtois, autor de belas defesas em finalizações de Álvarez e Griezmann nos minutos finais.

A tônica do jogo se manteve nos primeiros minutos da etapa final. Oblak não trabalhava e o Atlético era perigoso toda vez que passava do meio-campo. Após falta dura de Vini Jr., a cobrança para a área quase terminou com gol de cabeça.

Apenas com as primeiras substituições de Carlo Ancelotti que o Real Madrid chegou pela primeira vez. Vini Jr. achou Mbappé, que arrancou e fez fila até ser derrubado na área por Lenglet. Pênalti. Sem jamais ter anotado um gol no estádio Metropolitano, o astro brasileiro assumiu a cobrança e mandou pelo alto, bem longe do alvo - primeira penalidade perdida com a camisa merengue.

A resposta quase foi fatal, com Simeone parando em nova defesa difícil de Courtois. O lance deu uma inflamada na partida, que virou uma trocação com as defesas se sobressaindo aos ataques, contudo. Corrêa, no último lance, perdeu chance clara e a partida foi para a prorrogação.

Com equipes bem mexidas, o primeiro tempo extra passou rápido e com jogadores do Real reclamando de erros de Vini Jr., visivelmente incomodado com o pênalti perdido e errando nas decisões em campo. Acabou dando lugar a Endrick restando cinco minutos. A definição veio nas penalidades, com 4 a 2 para os merengues.

ARSENAL EMPATA COM PSV E ENCARA O REAL MADRID

O duelo do Arsenal com o PSV foi definido com os 7 a 1 dos ingleses fora de casa na semana passada. Nesta quarta, as equipes fizeram jogo amistoso nos Emirates, e a igualdade por 2 a 2 apenas confirmou a vaga da equipe londrina, que terá o espanhol Real Madrid pela frente.

Em casa, o Arsenal precisou de somente cinco minutos para abrir o placar diante do PSV, a quem havia goleado por 7 a 1 na Holanda, em lindo lance de Zinchenko, que passou por dois marcadores e mandou uma bomba, indefensável. Perisic empatou logo depois em linda batida no ângulo.

Os ingleses, em ritmo de treino, não se assustaram com a igualdade e seguiram mandando no jogo. Antes do intervalo, após carimbar a trave, voltou ao comando do placar em cabeçada de Declan Rice. Os holandeses voltaram a reagir e, aos 25 da etapa final, em novo belo gol, Driouech definiu a despedida honrosa com igualdade.

ASTON VILLA BATE BRUGGE E VIRA RIVAL DO PSG

Depois de fazer 3 a 1 na casa do Brugge, o Aston Villa recebeu os belgas nesta quarta-feira e confirmou a vaga com nova vitória tranquila, desta vez por 3 a 0, para desafiar o bom momento do Paris Saint-Germain nos mata-matas.

Depois de um primeiro tempo equilibrado, a expulsão de Sabbe acabou decisiva. Com um a mais, os ingleses dominaram toda a etapa final e não tiveram problemas para buscar novo triunfo na série, com dois gols de Asensio e um de Maatsen.

BORUSSIA VIRA NA FRANÇA E DESAFIA O BARCELONA

O primeiro classificado do dia foi o Borussia Dortmund. Depois de igualdade em casa na semana passada, por 1 a 1, os alemães foram até a França para derrubar o Lille, com virada por 2 a 1, para se definirem como rival do forte Barcelona.