No retorno de Mbappé, França perde para Croácia e se complica na Liga das Nações

Apesar do retorno de Kylian Mbappé depois de seis meses, a França perdeu para a Croácia por 2 a 0 nesta quinta-feira (20), no jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Uefa, em Split, e terá que reverter o resultado jogando no Stade de France.

Ante Budimir (26') fez o primeiro dos croatas e o veterano Ivan Perisic (45'+1) fechou o placar no final do primeiro tempo.

Os 'Bleus', que sofreram com erros defensivos, agora precisam vencer no próximo domingo para avançar ao 'Final Four' da competição.

- Desastre na defesa -

Em caso de eliminação, a França começará em junho sua campanha nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, seu principal objetivo do ano.

Atuais vice-campeões mundiais, os franceses tinham motivos para viajarem felizes à Croácia: o retorno do capitão Mbappé e a 'ressurreição' de Ousmane Dembélé, artilheiro das grandes ligas europeias em 2025 (22 gols).

Mas há um ano a seleção francesa não vem tendo um bom desempenho e as duas estrelas não tiveram grande peso.

As falhas na defesa condenaram a França. A dupla de zaga formada por Ibrahima Konaté e William Saliba viveu uma noite para se esquecer.

A derrota poderia ter sido mais ampla sem o pé salvador do goleiro Mike Maignan em um pênalti cobrado por Andrej Kramaric após toque de mão de Konaté (5') na área.

O zagueiro do Liverpool, que já tinha falhado na eliminação do time inglês para o Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões, foi substituído no intervalo por Dayot Upamecano.

- Dembélé apagado -

Mas a atuação de Saliba, em dificuldades durante quase toda a campanha na Liga das Nações, também é motivo de preocupação para o técnico Didier Deschamps no futuro.

O nervosismo da defesa francesa não foi compensado no ataque. Mbappé, que marcou pela última vez pelos 'Bleus' em junho de 2024, teve três grandes oportunidades na partida, mas todas pararam no goleiro Dominik Livakovic.

Por sua vez, Dembélé se mostrou muito tímido, errando em outras três boas chances, e ficou muito longe das boas atuações que vem apresentando no PSG.

Deschamps terá três dias para levantar o ânimo da equipe em busca da virada em casa.