Neymar é cortado da seleção brasileira e substituído por Endrick

Neymar foi cortado da seleção brasileira. O desconforto na coxa que o tirou da semifinal do Paulistão contra o Corinthians também impedirá o astro do Santos de voltar a defender o Brasil. No lugar do camisa 10, o técnico Dorival Júnior decidiu convocar Endrick, jovem estrela do Real Madrid.

O lateral-esquerdo Alex Sandro, do Flamengo, e o goleiro Lucas Perri, do Lyon, também foram chamados para os lugares de Danilo e Ederson, também cortados.

Dorival tinha convocado Neymar sem saber do incômodo sentido pelo camisa 10 do Santos, e o departamento médico da seleção brasileira só foi informado do problemas horas antes do clássico do último domingo, três dias depois da convocação.

Ao saber que Neymar não enfrentaria o Corinthians, o departamento médico da seleção brasileira entrou em contato com o Santos para entender a condição do atacante. Trata-se de um protocolo padrão da CBF com todos os jogadores convocados. A entidade manteve contato diário com o Santos até ter a certeza de que o atacante não teria condições de jogo. A comissão técnica, então, optou pelo corte.

"Nos últimos dias, após a convocação do dia 6 de março, às 11 horas, o Departamento Médico da Seleção Brasileira, na pessoa do Dr. Rodrigo Lasmar, vem nos atualizando a respeito da situação de todos os atletas, em especial Danilo, do Flamengo, Neymar, do Santos, e Ederson, do Manchester City", afirmou Dorival.

"Após as avaliações realizadas, o Departamento médico da Seleção nos atualizou a respeito da situação de cada atleta. Sendo assim, estamos convocando Lucas Perri do Lyon, Alex Sandro, do Flamengo, e Endrick, do Real Madrid", completou o técnico.

O desconforto na coxa esquerda foi sentido por Neymar durante treinamento no CT Rei Pelé, dois dias depois de curtir o carnaval do Rio na Sapucaí. Ele já havia relatado o problema quando o Santos bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 0, na Vila Belmiro.

O Brasil é o quinto na tabela das Eliminatórias, com 18 pontos, e precisa se recuperar após dois empates para não ficar fora da zona de classificação ao Mundial de 2026.