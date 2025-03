NBA quer criar liga na Europa com 16 times e pode ter parceria da Fiba na organização

CHRIS CODUTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

A NBA busca a criação um campeonato de basquete na Europa . Em um comunicado, o comissário da liga, Adam Silver , informou que houve uma reunião com os representantes das franquias e que eles se mostraram entusiasmados em apoiar a iniciativa, que pode ter a chancela da Federação Internacional de Basquete (Fiba).

Segundo o The Athletic, a ideia é contar com 16 times, sendo 12 permanentes. Também existe a possibilidade de contemplar as melhores franquias da EuroLeague, principal campeonato de basquete da Europa. O jornal apontou que os planos inicias da liga são ter disputas já em 2026.