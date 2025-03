NBA: Chicago Bulls consegue vitória no estouro do cronômetro contra os Lakers

Giddey converteu o arremesso do meio da quadra. JEFF HAYNES / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP

Um dia depois de conseguir uma vitória no estouro do cronômetro, o Los Angeles Lakers provou do próprio veneno nesta quinta-feira (28), pela rodada da NBA. A franquia da Califórnia foi derrotada pelo Chicago Bulls por 119 a 117, com uma bola de três pontos de Josh Giddey para virar o placar.

Com o resultados, os Bulls seguem na nona colocação do Leste, tendo 33 vitórias e 40 derrotas. A franquia está praticamente garantida no play-in. Os Lakers se mantiveram em quarto no Oeste, com campanha 44-29.

Veja o lance da virada

O duelo estava favorável para Los Angeles. Restando 12 segundos para o final, a vantagem era de cinco pontos. No entanto, os Bulls viraram em duas jogadas de três pontos. Primeiro, Patrick Williams acertou o arremesso. Depois, após bobeira na reposição dos Lakers, a bola foi recuperada por Chicago e Coby White virou para 116 a 115.

O United Center foi a loucura neste momento. Porém, Los Angeles retomou a liderança com uma bandeja de Austin Reaves, que terminou o duelo como cestinha, marcando 30 pontos.

Restando apenas três segundos, Giddey tabelou com um companheiro e arriscou o arremesso do meio da quadra. Após o estouro do cronometro, a bola caiu e a torcida dos Bulls foi ao delírio com a vitória.