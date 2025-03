MotoGP anuncia data de corrida no Brasil em 2026

A MotoGP, maior categoria de motovelocidade do mundo, já tem data oficial para voltar ao Brasil.

Nesta segunda-feira, 17, a organização da categoria fez um evento no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia, para anunciar que em 29 de março de 2026 a categoria irá voltar ao Brasil.

O contrato da categoria com a prova goiana é de cinco anos.

A última vez que a MotoGP correu em Goiânia foi em 1989. A categoria esteve no Brasil pela última vez em 2004, no autódromo de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.