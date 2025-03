Mallorca vence Espanyol de virada e se aproxima das posições europeias

O Mallorca venceu neste sábado (15) o Espanyol por 2 a 1, em Son Moix, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol , depois de sofrer um gol contra do centroavante kosovar Vedat Muriqi aos oito do segundo tempo e reagir com um gol do atacante japonês Takuma Asano aos 20 e do próprio Muriqi nos acréscimos, de pênalti, aos 52 minutos da etapa final.