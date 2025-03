Brasil leva todas as medalhas de ouro em disputa na Copa Pan-Americana júnior de judô

O pódio feminino dos 48kg, com quatro brasileiras. Anderson Neves / CBJ

O Brasil conquistou todas as 14 medalhas de ouro em disputa na Copa Pan-Americana Júnior de Judô, realizada na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, na sexta-feira (14).

No total, das 53 medalhas em jogo, a equipe brasileira levou 51. Apenas a Venezuela, com uma prata e um bronze também conseguiu subir no pódio, entre judocas de 11 países que participaram do evento.

As medalhas de ouro femininas foram conquistadas por Sarah Mendes (48kg), Rafaela Rodrigues (52kg), Gyovanna Andrade (57kg), Eduarda Bastos (63kg), Ana Moreira (70kg), Ana Beatriz Miranda (78kg) e Evellyn Pereira (+78kg).

Entre os homens, os campeões foram: Lucas Takaki (60kg), Bruno Nóbrega (66kg), Matheus Nolasco (73kg), Antônio Neto (81kg), João Segatelle (90kg), Gustavo Milano (100kg) e Andrey Coelho (+100kg).

Dos 51 pódios do Brasil, dez foram de atletas de clubes do Rio Grande do Sul. O Grêmio Náutico União foi ouro com Sarah Mendes e Andrey Coelho, prata com Maria Argemi (48 kg), Gabriel Majolo (60 kg) e Vitor Fagundes (+100 kg) e bronze com Claiton Faria (73 kg) e João Canello (81 kg).

Tradicional equipe e base da seleção brasileira principal, a Sogipa teve Matheus Nolasco como campeão, Ana Carolina Marcon (70 kg) e Jesse Barbosa (90 kg), vices.

As medalhas douradas renderam aos brasileiros 200 pontos no ranking classificatório para os Jogos Pan-Americanos Júnior de 2025, que vão acontecer em agosto deste ano, em Assunção, no Paraguai. Já os vice-campeões ficaram com 120 pontos e os medalhistas de bronze com 80.