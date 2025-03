Brasileiros disputam semifinais do Sul-Americano masculino de vôlei

Sesi-Bauru fará clássico brasileiro nas semifinais. Cacau Souza / Voleysur/Divulgação

Confirmando o favoritismo, os clubes brasileiros ficaram com três das quatro vagas das semifinais do Campeonato Sul-Americano masculino de clubes, que acontece em Uberlândia, em Minas Gerais.

No encerramento da fase de classificação, na sexta-feira (14), o Sesi-Bauru obteve sua segunda vitória ao marcar 3 sets a 0 sobre o Olympic, da Bolívia. As parciais foram de 25/16, 25/8 e 25/16.

O ponta Luiz Fernando, com 14 acertos, foi o maior pontuador da partida. Com o resultado, o time paulista assegurou a liderança do Grupo B.

Semifinal brasileira

E o adversário do Sesi-Bauru nas semifinais será o Sada Cruzeiro, vencedor do Grupo C, que folgou na rodada de sexta.

Maior campeão do torneio, com 10 títulos, o time mineiro venceu o uruguaio Juan Ferreira e o argentino Monteros Voley sem perder sets.

Argentinos na semifinal

Monteros Vóey (de azul) ficou com última vaga na semifinal. Cacau Souza / Voleysur/Divulgação

A última vaga das semifinais ficou com o Monteros, que fez 3 a 0 no Juan Ferreira, com parciais de 25/18, 26/24 e 25/15, e garantiu a melhor campanha entre os segundos colocados dos três grupos.

Mas a tarefa da equipe argentina será muito difícil, já que enfrentará o dono da casa, o Praia Clube, que foi o líder do Grupo A, com duas vitórias pr 3 a 0 sobre o Deportivo Murano, do Chile, e o River Plate, da Argentina.

No encerramento da fase classificatória, os argentinos marcaram 3 a 2 sobre os chilenos, parciais de 25/19, 19/25, 25/22, 22/25 e 15/13. O oposto Sergio Acosta marcou 28 pontos na partida.

As semifinais acontecem neste sábado (15). Na primeira partida, às 18h30 (de Brasília), o Praia Clube enfrentará o Monteros e. no segundo jogo, às 21h, Sesi-Bauru e Sada Cruzeiro farão o duelo brasileiro.

Confira a tabela do Sul-Americano masculino de clubes:

1ª rodada - 12/03

Ciudad Voley (ARG) 3 x 0 Olympic (BOL) - 25/19, 25/19 e 25/21

Sada Cruzeiro (BRA) 3 x 0 Juan Ferreira (URU) - 25/5, 25/14 e 25/17

Praia Clube (BRA) 3 x 0 Deportivo Murano (CHI) - 27/25, 25/15, 25/17

2ª rodada - 13/03

15h30 - Ciudad Voley (ARG) 0 x 3 Sesi Bauru (BRA) - 22/25, 16/25 e 16/25

18h - Sada Cruzeiro (BRA) 3 x 0 Monteros Voley (ARG) - 25/18, 25/21 e 25/19

20h30 - Praia Clube (BRA) 3 x 0 River Plate (ARG) - 25/21, 25/16 e 25/18

3ª rodada - 14/03

River Plate (ARG) 3 x 2 Deportivo Murano (CHI) - 25/19, 19/25, 25/22, 22/25 e 15/13

River Plate se despediu com vitória. Cacau Souza / Voleysur/Divulgação

Monteros Voley (ARG) 3 x 0 Juan Ferreira (URU) - 25/18, 26/24 e 25/15

Sesi Bauru (BRA) 3 x 0 Olympic (BOL) - 25/16, 25/8 e 25/16

Fase final

15/03 - Semifinais

18h30 – Praia Clube (BRA) x Monteros Vóley (ARG_

21h - Sesi-Bauru (BRA) x Sada Cruzeiro (BRA)

16/03 - Disputa por medalhas