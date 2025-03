Barça volta a golear Wolfsburg (6-1) e vai às semifinais da Champions feminina

Uma semana depois de vencer o Wolfsburg por 4 a 1 na Alemanha no jogo de ida, o Barcelona voltou a golear o time alemão nesta quinta-feira (27), desta vez por 6 a 1 nas quartas de final da Liga dos Campeões Feminina, na partida de volta.

O atual campeão está, portanto, mais perto de uma nova final no grande torneio europeu de futebol feminino. Nas semifinais enfrentará o Chelsea, que venceu o Manchester City (3-0) também nesta quinta no último duelo das quartas de final.

Na quarta-feira foi definida a outra semifinal da competição, que será entre o Lyon e o Arsenal.

Na Johan Cruyff Arena, Salma Paralluelo, que já havia marcado um dos gols do Barça na ida, encaminhou logo cedo a nova vitória sobre o Wolfsburg com uma dobradinha (10' e 20'), com dois chutes cruzados na área.

A holandesa Esmee Brugts (41'), Claudia Pina (62' e 77') e María León (90'+1) completaram a goleada. Para as visitantes, Lineth Beerensteyn (72') marcou o gol de honra.

Com esta vitória, o Barcelona recupera o sorriso depois da desilusão sofrida no fim de semana, quando sofreu a primeira derrota da sua história diante do Real Madrid, que na terça-feira foi eliminado da Liga dos Campeões ao perder por 3 a 0 em Londres para o Arsenal desperdiçando a vantagem de 2 a 0 que havia conseguido na ida.

O Barcelona disputou as últimas quatro finais desta competição, das quais venceu três. Uma delas, a de 2023, foi com uma vitória por 3 a 2 na final em Eindhoven contra o próprio Wolfsburg.

O time comandado por Pere Romeu segue assim em frente em sua tentativa de fechar a temporada conquistando quatro títulos.

Já venceu a Supercopa da Espanha e está bem avançado na Liga F espanhola, onde lidera com folga. E na Copa da Rainha está classificado para a final. Na Liga dos Campeões, a final do dia 24 de maio, no estádio José Alvalade, em Lisboa, está cada vez mais próxima.